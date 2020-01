Meia do Binacional-PER discute com presidente do clube para fechar com o Vasco

Rio - Se o Vasco da Gama perdeu o atacante Rossi nesta sexta-feira, outro jogador pode chegar em São Januário nos próximos dias. De acordo com a repórter Raísa Simplício, o meio-campista Andy Polar, do Binacional-PER, deseja se juntar ao clube carioca e, inclusive, teria discutido com o presidente da equipe, que não o liberou na primeira investida do Cruzmaltino.



"O Vasco tenta a contratação do peruano Andy Polar, mas o Binacional não quer liberar o atleta e negou a oferta vascaína. Andy Polar discutiu feio com o presidente do Binacional e avisou que quer ir. O presidente do Binacional é conhecido por ser um tipo "durão" e quer que Andy fique para jogar a Libertadores", escreveu a repórter em seu perfil oficial no Twitter.



Revelado pelo próprio Binacional, o meio-campista peruano é um dos destaques da equipe há duas temporadas. Em 2019, o jovem atleta marcou oito gols em 34 partidas pelo time.