Razão da saída: ex-vice do Vasco alega 'necessidade de maior austeridade financeira'

Política de gastos maior do que deveria ser. Foi a partir deste entendimento que João Marcos Amorim, agora ex-vice-presidente de finanças do Vasco, se desligou da gestão presidida por Alexandre Campello. As divergências se tornaram insustentáveis para o antigo apoiador, que se manifestou sobre o fim do ciclo por meio do Twitter. Confira:



"Prezados Vascaínos,



Formalizei ontem, 9 de janeiro, meu desligamento da Vice-Presidência de Finanças do Club de Regatas Vasco da Gama após conversa e entendimento com o presidente Alexandre Campello.



Em razão de divergências relacionadas à política de investimentos e gastos, e por me alinhar a uma visão de necessidade de maior austeridade financeira, optei por minha saída do cargo de VP de Finanças.



Diante do cenário de grandes dificuldades financeiras, e considerando as restrições orçamentárias, avalio como essencial para o Clube um pleno alinhamento dos dirigentes na contenção de custos, especialmente no futebol.



Agradeço ao presidente Alexandre Campello a honra de poder dedicar meu trabalho ao Vasco da Gama. Estarei à disposição para a transição e a continuidade dos trabalhos que, junto com toda a gestão, os valorosos funcionários e colaboradores, desenvolvemos até aqui.



Sucesso e realizações para o Club de Regatas Vasco da Gama.



Saudações Vascaínas"