Castan celebra chegada de Abel ao Vasco: 'Primeiros contatos positivos'

A temporada começou com técnico novo para o Vasco. Abel Braga comanda o Cruz-Maltino em 2020, e Leandro Castan, capitão da equipe, está tendo os primeiros contatos com o treinador. Dois experientes, cada um em sua função, e o jogador avalia este início de pré-temporada como positivo.



"Tem sido bom, mais uma temporada iniciando, com saúde. Sempre ouvi falar bem do Abel. Estou me sentindo bem de trabalhar com ele. Os primeiros contatos foram positivos. sempre bom reencontrar os companheiros. E essa garotada está subindo com uma energia boa. Que esse ano seja melhor do que 2019", deseja Castan.



O Vasco treinou novamente em dois períodos neste sábado. Os treinos têm sido voltados à preparação física neste início de preparação. Mas os jogadores já querem ter trabalhos táticos e coletivos.



"Dá saudade. Até o treinamento está dentro de mim. Gosto muito de treinar, de jogar. Fico muito feliz de estar participando de mais um ano. Estou aproveitando cada dia. A gente treina para poder jogar. A gente sabe que tem jogo já na outra semana. Estamos treinando bastante para representar desde o primeiro dia", pregou Castan.