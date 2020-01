Andrey projeta evolução no Vasco em 2020 e diz: 'Preciso me firmar'

A primeira vez que Andrey jogou pelo time profissional do Vasco foi em 2016. Tanto tempo que o volante parece um veterano. O meio-campista, porém, fará 22 anos somente em fevereiro. Mas ele mesmo entende que está devendo até aqui, e observa que 2020 é o ano em que ele precisa se consolidar.



"Chego com muitas expectativas. Preciso me firmar, é um ano importante para a minha carreira. Espero dar muitas alegrias para a torcida vascaína. Estou trabalhando muito nessa pré-temporada para chegar muito bem nesse Carioca e fazer uma grande temporada com a camisa do Vasco", garantiu à Vasco TV.



Andrey é um dos jogadores há mais tempo no elenco profissional vascaíno. Um total de 67 jogos, atuações irregulares e uma afirmação difícil até aqui. No ano passado, por exemplo, chegou a estar acima do peso exigido e atuou em quase metade das ocasiões que entrou em campo em 2018.



Mesmo assim, a torcida tem carinho pelo jogador. Até o momento, os principais concorrentes do setor são Bruno Gomes - também revelado na Colina Histórica -, Marcos Junior e Raul. Guarín negocia para permanecer.



Neste domingo, o Vasco treinou mais uma vez pela pré-temporada. A estreia do time de Abel Braga é contra o Bangu, no domingo que vem (19), no Estádio de São Januário.