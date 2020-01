Perto de rescisão com o Corinthians, volante desperta interesse do Vasco

Rio - Fora dos planos de Tiago Nunes para 2020 no Corinthians, o volante Ralf deve ter contrato rescindido nos próximos dias. De acordo com o 'Uol', o atleta será liberado pelo clube paulista e três equipes já estão de olho no jogador de 35 anos. Segundo o portal, Cruzeiro, Vasco e Goiás estão de olho no meio-campista.



Ainda conforme informado pelo portal, a rescisão entre as partes será amigável. A diretoria aceita rescindir o contrato do atleta, que por sua vez não impôs nenhuma dificuldade para se desligar do clube. O Goiás larga atrás na corrida pelo volante dada às negociações envolvendo o atacante Michael, que acertou com o Flamengo.



Além de Ralf, outros dois jogadores que não serão utilizados por Tiago Nunes são Jadson e Renê Júnior. Este último, inclusive já acertou com o Coritiba. Ralf tem mais de 400 jogos pelo Corinthians, com 10 gols marcados. Pela equipe paulista, conquistou 12 títulos, com destaque para a Libertadores, Mundial de Clubes e dois Brasileirões.