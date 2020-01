Boavista encaminha venda de mando de campo, e partida contra o Vasco deve ser em Cariacica Duelo será no próximo dia 25 pela Taça Guanabara; equipe da Região dos Lagos irá receber na negociação R$ 350 mil, além de não ter custos com logísticas, e o Cruzmaltino, que deu 'ok' na mudança de local, terá as despesas pagas pelo grupo de empresários