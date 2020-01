Vasco conta com retorno de Ramón em treinamento e terá desfalque de atacante na estreia

Rio - O Vasco teve um retorno importante no treino desta terça-feira. O lateral-esquerdo Ramon, que ficou o ano passado inteiro em recuperação física, quase voltou a jogar no fim da temporada, mas não estava inscrito para o Campeonato Brasileiro participou das atividades físicas e técnicas desta manhã, no CT do Almirante.



Ramon, de 31 anos, sofreu uma cirurgia no joelho esquerdo em novembro de 2018, a recuperação previa retorno no meio do ano, mas houve avanços e regressões em diferentes etapas do processo. Quando estava apto a entrar em campo, o prazo para inscrição do atleta na CBF já havia sido perdido.



A desta terça atividade dá sequência à preparação do Cruz-Maltino para o início da temporada, neste domingo, contra o Bangu. Na segunda-feira, o time de Abel Braga goleou o Porto Real por 4 a 0 em jogo-treino.



Único reforço até o momento, o centroavante argentino Germán Cano foi outro que participou das últimas atividades - fez até gol no jogo-treino -, mas ele está fora da estreia. O jogador de 32 anos ainda não foi regularizado porque o clube de São Januário está impossibilitado de inscrever jogadores. Isso devido a um desdobramento do processo relativo a uma dívida com o atacante Jorge Henrique.