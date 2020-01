Goleiro é liberado pelo Vasco para buscar empréstimo

Rio - O grupo do Vasco que se reapresentou para esta pré-temporada conta com um reforço, com jogadores que já estavam no ano passado e com alguns que estiveram emprestados. Alguns atletas não tiveram os contratos renovados, outros foram informados no segundo dia de atividades que não estavam nos planos para a temporada, mas seguem treinando com o grupo, ao menos por enquanto. De todo modo, o caso de Gabriel Félix é diferente.



Vinculado ao Vasco até fevereiro do ano que vem, o goleiro esteve emprestado ao São Bento (SP) no segundo semestre do ano passado. Foram oito partidas pela equipe paulista, mas não convenceu a voltar a brigar por espaço em São Januário. Houve, então, acordo para o jogador ser novamente cedido em 2020, e ele foi autorizado a nem se apresentar com os demais do elenco.



O atleta de 24 anos não está nos planos do departamento de futebol vascaíno, que conta com Fernando Miguel e Jordi como principais postulantes à condição de titular. Lucão e Alexander, mais jovens até que Félix, correm por fora.



Ainda não definição do formato do empréstimo: se ele fica em definitivo no próximo clube ou se acorda renovação antes de deixar a Colina, como o também goleiro Halls, antes de rumar para o Náutico.



Quem acordou renovação antes de ser emprestado para o Paraná, este ano, foi o lateral-direito Rafael França, de 21 anos e dois jogos como profissional. Gabriel Félix tem oito partidas pela equipe principal do Vasco.