Nome de Germán Cano aparece no BID e atacante pode estrear contra o Bangu, no domingo

Rio - Única contratação do Vasco até aqui para a temporada 2020, o atacante Germán Cano já está regularizado e pode estrear no final de semana. O nome do argentino apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) e também na Ferj, e está liberado para entrar em campo no domingo, contra o Bangu, caso Abel Braga queira utilizá-lo na estreia do Campeonato Carioca.



Apesar de anunciado ainda no final do ano passado, Cano ainda não tinha sido regularizado pelo Vasco por conta de uma dívida do clube com o atacante Jorge Henrique. O ex-jogador do clube havia cobrado uma dívida de R$ 1 milhão e a CBF proibiu o clube de registrar qualquer reforço até que o Vasco sanasse essa dívida com Jorge Henrique.



Na última quarta-feira, Vasco e Jorge Henrique entraram em um acordo e o clube carioca quitou as dívidas com o ex-atacante. Revelado pelo Lanús-ARG, Germán Cano somou passagens por Chacarita Juniors-ARG, Colón-ARG, Deportivo Pereira-COL, Club Nacional-PAR, Independiente Medellín-COL, Pachuca-MEX e León-MEX antes de se juntar ao Vasco.