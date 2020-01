De volta à Colina após 19 anos, Abelão é a aposta do Vasco na estreia do Carioca

Rio - Na modesta participação do Vasco no mercado da bola, o técnico Abel Braga volta ao clube após 19 anos com a missão de recolocar o clube na trilha dos títulos. No período em que esteve longe da Colina, empilhou taças, a última à frente do Flamengo, no Carioca do ano passado. Na estreia da edição de 2020, o treinador multicampeão terá o desafio de forjar uma promissora safra de talentos da base, como Bruno Gomes e Talles Magno, a partir do confronto com o Bangu, neste domingo, às 16h, em São Januário.

Com o dinheiro curto para fortalecer o grupo, criatividade e disciplina serão a base do trabalho de Abelão para suprir as muitas carências no Cruzmaltino. Enquanto os arquirrivais se movimentaram bem no mercado, o atacante argentino Germán Cano foi o único reforço contratado pelo Vasco. Adversário na estreia do Campeonato Carioca, o Bangu trouxe 20 reforços.

"Não é fácil. Só mesmo um grupo focado, de jogadores que sabem aquilo que eles querem. A entrega foi muito grande e a maior satisfação foi que não tivemos nenhum tipo de problema ou lesão", comentou Abel Braga em entrevista à 'Vasco TV'.

Com a promessa de quitar até o fim deste mês as dívidas de 2019 com jogadores e funcionários, o Vasco promete voltar ao mercado. Até lá, o torcedor precisará ser paciente e abraçar a garotada.

Recuperado da lesão muscular na coxa direita que o fez perder o restante da temporada passada, o xodó Talles Magno é um dos candidatos a protagonista da equipe, ao lado de Cano, autor de 41 gols na última temporada pelo Independiente Medellín-COL. Depois de 11 dias de preparação, chegou a hora de colocar em prática as ideias de Abelão.