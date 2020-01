Comentarista da Rede Globo vê pênalti a favor do Vasco ignorado pela arbitragem

Rio - O Vasco estreou com um empate sem gols contra o Bangu na primeira rodada do Carioca. No entanto, de acordo com o comentarista de arbitragem da Rede Globo, Paulo Cesar de Oliveira, a arbitragem da partida ignorou um pênalti para os donos da casa.

Ainda na primeira etapa, Jairinho do Bangu desviou um cruzamento de Yago Pikachu com a mão. Na opinião do ex-árbitro, o lance deveria ter sido considerado irregular e uma penalidade a favor do Vasco deveria ter sido marcada.

O Vasco volta aos gramados na próxima quarta-feira contra o Flamengo. O duelo acontecerá no Maracanã.