'Não fizemos o que treinamos', afirma Abel Braga após empate do Vasco

Rio - Abel Braga aprovou a atitude do Vasco durante os primeiros 90 minutos do primeiro jogo, porém comentou de alguns erros. Neste domingo, após empate zerado com o Bangu em São Januário, pelo primeiro turno do Carioca, o treinador admitiu que viu domínio do time, mas alguns pontos não foram tão bons quanto o esperado.



"Não foi o esperado e merecido. Não saímos contentes por isso. No primeiro tempo, não tivemos clarividência. Tivemos domínio, mas não fizemos o que treinamos. No segundo tempo, foi ataque contra defesa. Eles jogaram com a linha defensiva muito baixa. Tentamos ainda as bolas cruzadas, mas não deu. Torcedor veio e pode até sair insatisfeito. Mas ele entendeu que houve luta muito grande. Quantos jogadores deles caíram durante o jogo? Nós, nenhum. Saio contente e satisfeito pela atitude", disse o treinador.



Abel ainda falou sobre o planejamento para este início de Campeonato Carioca e temporada. O treinador revelou que fará algumas mudanças no time para o clássico diante do Flamengo. O objetivo é evitar lesões e prevenir os jogadores que estão trabalhando muito forte neste início de ano.



"Se essa equipe jogar na quarta-feira, vai estourar uns três ou quatro. Pessoal já sabe quem vai jogar, pessoal vem treinando junto. Essa equipe de jogo continua a pré-temporada e atuará no sábado. Foi assim que fiz no ano passado e deu certo. O mais importante é que aqui não tivemos nenhum machucado na pré-temporada. Vamos, então, continuar correndo atrás".



O comandante também comentou sobre a receptividade da torcida. Abel gostou da postura do time na primeira partida do ano.



"A atmosfera foi muito boa para o primeiro jogo. Foi muito legal e essa empatia já tinha surgido no ano passado. O torcedor foi realmente o 12º jogador. Podem ter certeza que estamos trabalhando muito pelo melhor do Vasco", ressaltou.



O treinador ainda comentou sobre possíveis reforços para o elenco. Ele foi cauteloso ao falar de reforços por conta da questão financeira do clube.



"Por ora, só veio o Cano. A gente não quer e não pode errar. Ao trazer alguém, é alguém para jogar e trazer benefícios. Não vale a pena se não for assim", ressaltou.



Com o resultado, Vasco e Bangu chegaram a um ponto cada, nos grupo B e A da Taça Guanabara, respectivamente. Neste primeiro turno do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino faz o clássico com o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira.