'Veterano', Jordi celebra volta ao Vasco e conduz a garotada no clássico

Rio - Há 12 dias no Vasco, Jordi encara a volta à Colina como um recomeço. Revelado na base do Vasco, o goleiro, de 26 anos, terá a missão de comandar a garotada no clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Destaque do CSA no Campeonato Brasileiro de 2019, Jordi trocou a oferta de outros clubes pela chance de recuperar o tempo perdido em 'casa'.

"Diferentemente de outros anos, a base hoje é mais valorizada. Nas categorias lá de baixo já temos jogos televisionados. O mundo inteiro assiste a esses meninos. Então, eles estão preparados desde cedo. É uma outra realidade", disse Jordi.

A pedido de Abel Braga, o goleiro teve ofertas recusadas e foi confirmado com o reserva imediato de Fernando Miguel. Com a decisão do treinador de poupar a equipe principal, após o empate em 0 a 0 com o Bangu, em São Januário, o treinador recorreu à base, que promete ganhar cada vez mais espaço em meio à crise financeira do clube, que deve os salários de novembro, dezembro, 13º e férias de 2019.

"São meninos com muita responsabilidade e com dedicação nos treinos. Eu vi anos atrás garotos subindo achando que estavam fixos no profissional e não ficaram. Essa nova safra é diferente. Eles se dedicam e aceitam as cobranças. Assumem a responsabilidade. A gente vê o (Gabriel) Pec e o Bruno (Gomes) estão dando conta do recado", destacou Jordi.