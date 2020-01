Vasco terá equipe de reservas em mais um clássico do Campeonato Carioca

Rio - Com um time alternativo, formado por reservas e garotos promovidos do sub-20, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. De olho no que viu de positivo, o técnico Abel Braga enalteceu a entrega de seus jogadores e defendeu a estratégia de poupar titulares no clássico.



"Hoje (quarta-feira) foi lindo, cara. Os garotos tentaram, mas teve uma hora que não deu. O termo é esse: amassamos. Fizemos 30 minutos surpreendentes. Eles estavam nos dando a bola. Mas não conseguimos marcar o gol. Foi surpreendente nosso início", afirmou Abel Braga em entrevista coletiva, ressaltando a superioridade do Vasco antes de sofrer o gol de Lucas Silva, aos 27 do primeiro tempo.



A derrota aumentou ainda mais o jejum vascaíno contra o Flamengo, que agora é de 15 partidas - ou quase quatro anos. Isso gerou inúmeras críticas de torcedores, mas Abel Braga não se importou e vai manter o planejamento por conta do pouco tempo de pré-temporada e jogos em sequência neste início de ano, incluindo mais um clássico - contra o Botafogo, no próximo dia 2 - seguido pela estreia na Copa Sul-Americana contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, em São Januário, três dias depois.



"Estou em pré-temporada. O Botafogo esticou o tempo de treinos, por exemplo. O time que fez o primeiro jogo (Bangu) teve problemas. Não é por aí. Os jogadores trabalharam hoje (quarta-feira) em dois períodos. Jogamos contra um time que ganhou tudo no ano passado, tem um coletivo muito bom. Os primeiro 30 minutos foram excepcionais. No segundo tempo, o Jordi, Juninho e Andrey sentiram um pouco. Nossa preocupação é o grupo e temos tentado usar da melhor forma possível. Sábado (contra Boavista) vamos com a equipe titular e contra o Botafogo os titulares não vão jogar", comentou Abel Braga.



"Temos um jogo na Sul-Americana. Temos muitos meninos da base que hoje me deixaram muito satisfeitos. E não queremos um grupo de contundidos. E para nós a Sul-Americana é uma competição muito séria", finalizou o técnico vascaíno.