Nova aposta do Vasco, Juninho encanta Abel e deve ganhar chance

Rio - Juninho completou 19 anos na quinta-feira. O presente foi antecipado com a estreia profissional como titular contra o Flamengo. A derrota por 1 a 0 no clássico, no Maracanã, adiou a festa, mas não minimizou os elogios à atuação do volante, que deve ganhar a vaga de Gabriel Pec no confronto com o Boavista, neste sábado, às 19h, no Kleber Andrade, em Cariacica.

Fã do xará Juninho Pernambucano, um dos grandes ídolos da história do Vasco, e de Douglas Luiz, outra revelação da Colina e que hoje defende o Aston Villa-ING, Juninho ganhou projeção na base pelo talento e pelas comemorações, tapando um dos olhos com a mão em homenagem ao irmão Matheus, de 7 anos, que perdeu a visão do olho esquerdo, em decorrência de um câncer.

Destaque do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Juniores, o volante faz parte do grupo de seis atletas promovidos pelo técnico Abel Braga. Completam a lista os zagueiro Miranda e Menezes, os laterais Riquelme (esquerdo) e Nathan (direito), os volantes Juninho e Caio Lopes e os atacantes João Pedro e Vinícius.