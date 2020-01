Rio - Titular no jogo contra o Flamengo no meio de semana, o goleiro Jordi deve perder as próximas partidas pela equipe Cruz-Maltina. De acordo com o 'Globoesporte.com', o arqueiro sofreu uma lesão na coxa esquerda contra o Rubro-Negro na última quarta-feira e precisará ficar fora de ação por pelo menos um mês.



Fernando Miguel, titular da equipe, assumiu novamente o posto neste sábado contra o Boavista. As outras opções para Abel Braga são Lucão e Alexandre Fintelman, que foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo Vasco, Jordi soma 38 partidas. Na última temporada, o goleiro atuou emprestado no CSA, onde se destacou.