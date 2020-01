O quarto lugar no Grupo B da Taça Guanabara, cinco pontos atrás dos líderes Fluminense e Madureira (9 a 4) preocupa, mas, hoje, não é o maior problema do Vasco. As más atuações e o futebol pouco criativo é o que realmente tem levantado a ira da torcida, insatisfeita com o rendimento do time. As críticas — assim como as vaias e os xingamentos após a apertada vitória (1 a 0) sobre o Boavista — se direcionam ao técnico Abel Braga, que, em três jogos, já se vê questionado no clube.

O experiente treinador, porém, encara o momento com tranquilidade. "Nós vamos continuar trabalhando. A torcida me conhece bem. O torcedor é soberano. Problema zero. Eu gosto dessa torcida porque quando joguei aqui, com essa camisa, a minha alma ficava lá. Estou tentando fazer isso com esse time", disse.

Abel Braga também esclareceu o episódio após a derrota para o Flamengo, no qual teria dito que a atuação do Vasco foi linda e que o time massacrou o rival:

"A matéria foi bem escrita, mas o texto foi colocado de forma maldosa. Eu me referi aos 30 minutos, com uma equipe descaraterizada, sem treino, entrosamento, contra uma equipe que ganhou tudo no ano passado. Foi só isso. Não gostei do resultado, não gostei de ter perdido para o Flamengo. Mas quando o Abel fala qualquer coisa é o caos. Lamentavelmente".