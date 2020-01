Atacante revela primeiras palavras que aprendeu com elenco do Vasco: 'Cara... e pu... que pariu'

Rio - O atacante argentino Germán Cano chegou há pouco tempo no Vasco, mas parece já se sentir em casa. O jogador de 32 anos, que marcou pela primeira vez com a camisa cruzmaltina no último sábado, deu um show de bom-humor nesta segunda-feira.

Ao fim do treino no CT do clube, Cano parou para falar com os jornalistas. Ainda sem dominar o português, Germán revelou, sem nenhum filtro, quais foram as palavras que os outros jogadores do elenco lhe ensinaram.

"Bom, a primeira palavra cara... e a segunda pu.. que pariu", disse, tirando risos dos repórteres presente.