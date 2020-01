Vasco renova com patrocinador e planeja pagar um mês de salários atrasados

Imerso em dívidas, o Vasco se vira como pode para tentar quitar os salários atrasados. Ontem, a prorrogação do contrato de patrocínio com o banco BMG por três anos e, com R$ 5 milhões a receber, pretende pagar um mês dos vencimentos de jogadores e funcionários.

O atraso salarial tem gerado insatisfação no elenco, que ainda tem por receber os meses os salários de novembro e dezembro, além de 13º, férias e direitos de imagem. Os funcionários que recebem até R$ 3 mil vivem situação parecida (exceto pelos direitos de imagem), mas o que ganham mais ainda não recebem nem o valor referente a outubro.

A falta de pagamento, inclusive, é um dos fatores que complica a renovação do volante Guarín. Apesar do desejo de permanecer no clube, ele e seus representante não admitem negociar enquanto o jogador não receber os salários atrasados. O mesmo aconteceu com Rossi, que acabou acertando com o Bahia.

Recém-chegado, o atacante Germán Cano já está ciente das dificuldades financeiras e ressaltou a importância de receber em dia.

"Está muito difícil, várias equipes estão sofrendo o mesmo. Mas precisamos que todos os salários sejam pagos para que o jogador entre em campo dando o melhor possível. Isso é muito importante para todos os jogadores. Esperamos poder fazer o melhor para ganhar a próxima partida", disse o atacante, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, sábado.

Apesar isso, o jogador garante que os salários atrasados não vão afetar diretamente o rendimento em campo. "Não, mas é uma tranquilidade para cada família de todos. É muito importante o pagamento. Todos precisamos estar contentes para fazer o melhor possível dentro de campo toda vez que formos jogar".