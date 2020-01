Dois detalhes ainda separam Fredy Guarín de uma renovação com o Vasco da Gama

Rio - Destaque do Vasco no final da última temporada, o meio-campista Fredy Guarín estaria próximo de acertar a renovação com Cruz-maltino. De acordo com o 'Globoesporte.com', apenas dois detalhes separam o atleta do clube. Um deles é o tempo do vínculo. Guarín deseja dois anos de contrato, enquanto o Vasco ofereceu apenas um.



O outro empecilho que ainda trava o acerto tem relação aos impostos nos salários. Guarín pediu um ajuste nos descontos dos vencimentos mensais. O Vasco iniciou conversas com Jucilei, ex-São Paulo, para suprir uma possível saída do colombiano. No entanto, a negociação com o atleta não avançou e as tratativas por Guarín avançaram.



Contratado na segunda metade de 2019, o jogador de 33 anos estreou pelo clube carioca no dia 16 de outubro e, desde então, não deixou mais o time titular. Nas 12 partidas que realizou pelo Vasco da Gama, Guarín marcou três gols. O colombiano somou passagens por grandes clubes do futebol mundial como Porto e Internazionale.