Vasco encara a Cabofriense pela sobrevivência na Taça Guanabara

Rio - Com a corda no pescoço, o Vasco defende a própria sobrevivência na Taça Guanabara contra Cabofriense, hoje, às 21h30, em São Januário. Com a classificação ameaçada para a semifinal do primeiro turno do Carioca, o Cruzmaltino tem a obrigação de vencer os últimos três compromissos, além de torcer por pelo menos um tropeço dos concorrentes Madureira e Volta Redonda para se manter vivo na competição.

Em situação delicada, o Vasco ainda não emplacou na competição. Na estreia, empatou com o Bangu, em casa. Na sequência, no clássico recheado de garotos, de ambos os lados, perdeu para o Flamengo e o técnico Abel Braga acabou com a paciência do torcedor ao resumir como 'linda' a entrega demonstrada no Maracanã. Nem mesmo a distância aliviou o clima de tensão. Em Cariacica, o Cruzmaltino suou para bater o Boavista e deixou o Estádio Kleber Andrade sob vaias, mais uma vez.

De volta à Colina, Abel terá a chance de selar a paz com a desconfiada torcida. A obrigação de vencer nas próximas três rodadas não facilitará o trabalho do treinador, mas é encarada como um desafio. Com o respaldo da diretoria e do grupo, Abelão não fugirá da briga e tem consciência da exigência por atuações mais convincentes para acalmar os ânimos na arquibancada.

Em grave crise financeira, o Vasco iniciou o ano em desvantagem em relação aos arquirrivais. Com dívidas acumuladas do ano passado, atrasou o planejamento e contratou apenas um reforço: Germán Cano — foi do atacante argentino o único gol marcado pela equipe até agora no Carioca.

Muito pouco para o anseio da torcida, que comprou o projeto do clube e superou a marca de mais de 185 mil sócios-torcedores. Com carência em quase todos os setores, Abelão, por ora, terá que se virar com a mão de obra que possui para reverter o delicado quadro. O volante Raul compreende a cobrança dos vascaínos.

"Se tratando da grandeza do Vasco, a torcida está certa em cobrar. Na hora de apoiar tem que apoiar, na hora de cobrar, tem que cobrar. Temos criado poucas chances, mas tudo é questão de evolução. Nos próximos jogos vamos dar uma resposta melhor", disse.