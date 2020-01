Raul entende frustração da torcida do Vasco e pede paciência: 'Início de ano é difícil'

Rio - Apesar da vitória no último final de semana, o Vasco não tem somado boas atuações até aqui no Campeonato Carioca. Mesmo com o 1 a 0 aplicado sobre o Boavista no sábado, a equipe saiu de Cariacica vaiada. Em coletiva realizada nesta quarta-feira, o volante Raul falou sobre o momento atual do time e projetou o duelo desta quinta-feira, contra a Cabofriense.



"Se tratando da grandeza do Vasco, a torcida está certa em cobrar. Na hora de apoiar tem que apoiar, na hora de cobrar, tem que cobrar. Início de temporada é sempre difícil, tem a questão do entrosamento. Mas temos a confiança do treinador. Temos criado poucas chances, mas tudo é questão de evolução. Nos próximos jogos vamos dar uma resposta melhor", disse Raul, que emendou:



"Em casa, com nossa torcida, não podemos esperar o adversário. A Cabofriense vem de três derrotas. Temos que ir para cima, buscar os gols e a vitória. A ideia que o Abel teve no jogo passado, com três volantes, era de preencher mais o meio. Tivemos muita posse de bola, mas poucas chances. Ele está procurando a melhor formação, vai de acordo com o adversário", complementou Raul.