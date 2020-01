Vasco perde para a Cabofriense em São Januário e se complica na Taça Guanabara

Rio - O Vasco teve uma manhã para esquecer. Após o adiamento da partida em São Januário na noite da última quinta-feira, por conta das fortes chuvas que atingiram o Rio, a equipe cruzmaltina entrou em campo às 11 da manhã desta sexta-feira para enfrentar a Cabofriense e, com uma atuação muito ruim, acabou derrotada por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Léo Aquino.

Os torcedores presentes em São Januários protestaram contra a postura da equipe. Houve gritos contra o presidente Alexandre Campello e o técnico Abel Braga, além do pedido pelo pagamento dos salários atrasados aos atletas.

Com a derrota, o Vasco tem sua classificação às semifinais da Taça Guanabara ameaçada. A duas rodadas do fim, a equipe de Abel Braga está na 4ª colocação do grupo B, com quatro pontos. Volta Redonda e Madureira aparecem, respectivamente, na 2ª e 3ª posição, com 9 pontos.

O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 16 hrs, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.