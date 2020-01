Torcedores do Vasco hostilizam Abel Braga em São Januário após nova derrota no Carioca

Rio - O Vasco foi derrotado em casa por 1 a 0 pela Cabofriense na manhã desta sexta-feira, em partida adiada por causa das chuvas no Rio. A torcida da equipe Cruz-Maltina, que vê distante a classificação para a semifinal da Taça Guanabara, já escolheu o responsável pelos maus resultados no inicio desta temporada: Abel Braga.



O comandante, que chegou no fim do ano passado após a saída de Vanderlei Luxemburgo, vem recebendo muitas criticas através das redes sociais e está entre os assuntos mais falados no Twitter.



"O Abel pegou um time montado pelo técnico anterior, saíram apenas 3 jogadores, ganhou um bom reforço e conseguiu desmontar completamente o padrão de jogo da equipe usando jogadores em posições que eles não rendem", disse um torcedor.



Outro torcedor, no entanto, apoiou o comandante.



"Tem que dar tempo para o Abel trabalhar, qualquer atitude diferente do Vasco, é de uma covardia tremenda com um profissional tão vitorioso", disse.



O treinador tentou explicar o desempenho da equipe durante a entrevista coletiva pós jogo e afirmou que fará mudanças para a partida diante do Oriente Petroleiro, na próxima quarta-feira, pela Sul-Americana. O Vasco ainda joga no domingo contra o Botafogo, mas entrará em campo com o time reserva.



"Isso aqui é Vasco. É Gigante da Colina. É muito grande. Quero que fique claro: eu sou treinador da equipe, não faço parte de ala política nenhuma. Estou tão chateado como eles. Não estou gostando da maneira que o time está jogando. Vamos buscar uma solução para quarta", afirmou.