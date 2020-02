Fernando Miguel pede 'mais lucidez' ao elenco do Vasco após nova derrota no Campeonato Carioca

Rio - O início de temporada do Vasco tem irritado não só os torcedores, mas também os próprios jogadores, que revelaram cobranças nos vestiários. Após Leandro Castán afirmar que os jogadores precisam 'olhar pra dentro de si', foi a vez de Fernando Miguel conceder coletiva pós-jogo para pedir 'mais lucidez' ao elenco do Cruzmaltino.



"Precisamos ter um pouco mais de lucidez porque, se for ver, equipe que jogou contra a gente teve um pouco mais de lucidez, um pouco mais de controle nas ações. Então, a gente precisa se cobrar um pouco mais pela evolução, pelo melhor desempenho, por municiar um pouco melhor o ataque, que possamos chegar ao ataque com mais segurança, para que a gente sofra menos", disse Fernando, que emendou:



"Sofremos diversos contra-ataques, ficamos expostos atrás. Mas também precisamos respeitar a fase de processo de crescimento desses meninos que vem entrando na equipe. Eles só vão amadurecer jogando. Vamos bater em cima disso, vamos ficar apoiando e procurar fazer todo mundo evoluir", encerrou o goleiro do Vasco.