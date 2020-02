Comissão do Vasco estende prazo para defesa de Alexandre Campello em caso de sócios

Rio - O presidente Alexandre Campello terá mais um tempo para apresentar a sua defesa com relação ao caso da lista dos sócios. Em reunião realizada na última sexta-feira, em São Januário, o Conselho de Justiça decidiu aumentar o prazo para defesa do presidente, que será na segunda-feira, 3 de fevereiro, sobre a acusação de obstruir a sindicância, que tentou apurar os fatos ocorridos em agosto do ano passado.



O Conselho de Justiça foi formado, com 10 membros, sendo cinco Beneméritos e cinco Conselheiros eleitos. O pedido do presidente do Vasco foi acatado de forma unânime. No entanto, a comissão por meio de ata justificou a decisão: "preservar a institucionalidade, a ampla defesa, o contraditório e a fim de evitar futuras alegações de prejuízos".



A Comissão de Sindicância havia sido instaurada após votação no Conselho Deliberativo, no dia 25/10/2019, para analisar a entrada de novos sócios, a demora na aceitação dos mesmos e a lista de sócios votantes. O prazo dos trabalhos foram de 30 dias e o presidente Alexandre Campello não apresentou nenhum dos documentos pedidos.



Campello pode ser punido com advertência ou suspensão do cargo. Mas a pena decidida pela comissão só será colocada em prática se aprovada posteriormente pelo Conselho Deliberativo.