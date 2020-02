Renovação de Guarín com o Vasco deve acontecer nesta semana

Rio - Após semanas de negociação, o Vasco está bem perto de anunciar a renovação com o volante colombiano Fredy Guarín. A tendência é que o acordo entre as duas partes seja sacramentado nesta semana.

O jogador chegou ao Cruzmaltino no fim do ano passado e rapidamente conquistou a vaga de titular na equipe carioca. O Vasco tenta a renovação do vínculo com o colombiano desde o término da última temporada, mas as partes tiveram discordâncias em relação ao acerto salarial.

Fredy Guarín teve algumas sondagens do exterior, mas desde o começo manifestou a sua vontade de permanecer no Cruzmaltino. A renovação deverá ser sacramentada em breve e o novo contrato deverá ser de dois anos.