Eliminado da Taça Guanabara, Abel diz que está orgulhoso

Rio - Eliminado da Taça Guanabara e com apenas um gol marcado em cinco jogos, Abel Braga não se abate com a fase ruim do Cruzmaltino. Depois da polêmica entrevista após a derrota no clássico com o Flamengo, ele evitou demonstrar empolgação, mas não escondeu que gostou da atuação do seu time no Nilton Santos.

"Não posso usar a palavra lindo, não posso dizer que estou satisfeito, mas estou orgulhoso. Levo para casa um sentimento de frustração, mas com um sentimento de esperança, que vou fazer essa equipe jogar e ganhar", disse Abel Braga, que lamentou o placar, na sua avaliação, injusto. "Estamos muito chateados. Talvez hoje tenha sido a nossa melhor apresentação no ano. O resultado foi injusto".

Dos pontos positivos que viu no clássico, o atacante Vinícius foi o que mais encantou os torcedores, que pedem a sua promoção ao time principal. Abel não descartou o garoto para a partida de quarta-feira, contra o Oriente Petrolero-BOL, pela Sul-Americana

"Ele mostrou para nós que é atrevido, e folgado. Ele é muito forte. Nós já sabemos que eles vão entrar com uma linha de cinco, então precisamos de alguém para quebrar esse tipo de muralha, eliminar um adversário, e ele faz isso muito bem", analisou o treinador.

Para o futuro, Abel garante muito empenho para conquistar resultados melhores: "o torcedor pode ter certeza que isso mudar. Vamos fazer de tudo para que comece na quarta-feira. Trabalhar segunda e terça para isso".