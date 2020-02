Vasco chega a acordo com empresa e volta a receber a receber comida no CT

Rio - O Vasco chegou a um acordo, na tarde desta segunda-feira, com a empresa Artur Brandão Buffet e Eventos, responsável pelo fornecimento de comida ao CT do Almirante, que havia sido suspenso por falta de pagamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Atenção Vascaínos".

O imprevisto prejudicou funcionários e jogadores do clube, que ficaram sem refeição. Eles foram avisados com antecedência e o veto começou no último sábado.

O fornecimento foi restabelecido no início da tarde. No entanto, como a reunião só aconteceu após às 12 hrs, alguns funcionários ainda enfrentaram o problema nesta segunda.