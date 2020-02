Goleiro mais jovem a jogar pelo Vasco neste século, Lucão fala sobre marca: 'Uma honra'

Rio - A partida do último domingo, contra o Botafogo, não foi positiva para o Vasco, mas teve um sabor diferente para o goleiro Lucão. Estreando como profissional da equipe, o arqueiro de 18 anos foi o jogador mais jovem da posição a defender o time Cruzmaltino, superando a marca de Hélton, que defendeu a equipe com 21 anos em 2000. Lucão concedeu entrevista ao site oficial do Vasco e falou sobre o assunto.



"É uma honra para mim conseguir superar o Hélton, um dos maiores goleiros que defenderam a camisa do Vasco ao lado do Carlos Germano, que está no dia a dia com a gente. Ter conseguido bater esse recorde foi a realização de um sonho. Estrear no profissional e receber essa notícia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida durante esse tempo que estou no futebol", disse Lucão, que completou:



"Foi minha primeira oportunidade, e a experiência foi muito boa. Vinha trabalhando desde a base para conseguir essa chance e procurei aproveitá-la. O clássico é um jogo diferente, e procurei manter o foco. Fiquei sabendo que iria jogar durante a semana e me preparei bastante para esse momento. Vi alguns vídeos do time do Botafogo, até para saber como eles atacavam, batiam na bola, e simulamos todas essas situações ao longo da semana", encerrou.