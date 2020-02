Yago Pikachu treina normalmente e pode ser reforço para partida da Copa Sul-Americana

Rio - As dúvidas que estavam na cabeça de Abel Braga foram eliminadas. Nesta segunda-feira, Yago Pikachu treinou normalmente com o grupo do Vasco, no CT do Almirante, e já está recuperado das dores na panturrilha esquerda. Com isso, o treinador pode contar com ele na estreia pela primeira fase da Copa Sul-Americana contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, em São Januário. A informação foi publicada primeiramente pelo "Globo Esporte".



O atacante Talles Magno, que estava com dores no púbis, também está recuperado . O jovem, inclusive, participou do segundo tempo contra o Botafogo, no último domingo. Como entrou no clássico, fez apenas treino regenerativo. Para ressaltar, o zagueiro Breno e o lateral Ramon seguem em recuperação física. Os dois atletas correram em volta em um dos campos do CT.



Dois dias antes da partida pela Copa Sul-Americana, o técnico comandou um treino em campo reduzido, sem indicação de time titular. Além disso, Abel Braga teve uma longa conversa com os jogadores e, provavelmente, para falar da fase que vive o Vasco. O clube foi eliminado precocemente da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.