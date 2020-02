Campeão da Libertadores em 2012, Leandro Castan volta a disputar uma competição sul-americana após oito anos

Rio - O Vasco da Gama estreia na Copa Sul-Americana 2020 nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, diante do Oriente Petrolero, da Bolívia. O capitão Leandro Castan, que disputará a competição pela primeira vez em sua carreira, voltará a entrar em campo por um torneio sul-americano após oito anos. Seu último duelo foi justamente a consagração pelo Corinthians na Copa Libertadores de 2012, ao vencer o Boca Juniors-ARG, por 2 a 0, no Pacaembu.



– Em competições sul-americanas, geralmente são jogos aguerridos, disputados até a última bola. Sempre gostei de jogos assim, de torneios assim, são gostosos de jogar. Temos de estar ligados do primeiro ao último minuto. Vai ser bom poder fazer minha estreia na Sul-Americana. Minha última lembrança da Libertadores é a melhor possível, uma das mais felizes da minha carreira, então espero iniciar uma nova grande trajetória agora – disse Castán.



No total, o zagueiro disputou 16 jogos pela Copa Libertadores (dois em 2011 e 14 em 2012, na campanha do título corintiano). Foram oito vitórias, sete empates e apenas uma derrota, com apenas seis gols sofridos (média de 0,37 gol/partida). No título de 2012, foram quatro gols sofridos, defesa menos vazada da história da competição.



Castan despediu-se do Timão rumo à Roma-ITA, após a decisão da Libertadores, no dia 4 de julho de 2012. Na Itália, ficou de 2012 a 2018 e também passou por Torino e Cagliari, até retornar ao futebol brasileiro na metade de 2018, com a camisa do Vasco. No ano passado, com o 12º lugar no Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina classificou-se para a Sul-Americana.



– São competições assim que podem virar a chave. Iniciamos a temporada com novos jogadores, nova comissão técnica, e precisamos nos entrosar o quanto antes para irmos em busca dos nossos objetivos. Como eu sempre disse, o Vasco é gigante, com grandes títulos em sua história, então vamos trabalhar muito forte para poder fazer uma grande estreia em casa – ressaltou.