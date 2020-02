Carente de meias, Vasco procura jogador 'ignorado' por Fernando Diniz no São Paulo

Rio - Eliminado na Taça Guanabara, o Vasco ligou o sinal de alerta e busca reforços para a temporada. Ainda trabalhando na renovação de Fredy Guarín, o clube carioca busca a contratação do meia Jonathan Gómez, do São Paulo. De acordo com o site 'Torcedores.com', os clubes estão conversando desde o final de semana sobre um possível negócio.



Carente de peças de armação de jogo, o clube quer a experiência do atleta de 30 anos que não está sendo aproveitado por Fernando Diniz na equipe paulista. Na última temporada, o argentino defendeu o CSA por empréstimo e se destacou. Alexandre Campello, presidente do Vasco, André Mazzuco, diretor do clube carioca, e Raí, coordenador do São Paulo estão à frente das tratativas.



Ao portal, dirigentes do Cruzmaltino deixaram claro o interesse no jogador, mas destacaram as dificuldades do negócio. O São Paulo exige que o Vasco arque com os vencimentos totais do atleta, enquanto os cariocas querem pagar apenas 50% do valor. Jonathan Gómez somou passagens por Rosário Central, Banfield, Real Murcia, Arsenal Sarandí, Atlético Tucumán, Deportivo Pasto e Santa Fé.