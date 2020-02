Campello realça confiança em Abel Braga no Vasco: 'Treinador experiente e qualificado'

Rio - O ano mal começou e o trabalho de Abel Braga no Vasco vem sendo muito questionado, principalmente pela torcida. Apesar da eliminação precoce na Taça Guanabara, o presidente Alexandre Campello pregou paciência e confiança com o treinador. Além disso, também lembrou que Abel foi muito pedido pelos vascaínos em 2019.

"Isso é um ano político. Se eu trouxesse qualquer treinador, ele sofreria a pressão. O Abel é um treinador experiente e qualificado. Vale lembrar que um ano atrás todo o vascaíno o queria aqui. Não pode ter mudado em um ano. Ele não desaprendeu com certeza."

"Tenho muita confiança no Abel e no trabalho dele. Acho que o verdadeiro vascaíno, aquele que vai lá e torce, acaba entendendo o que está acontecendo", analisou o presidente do Vasco.

Outros tópicos da conversa com Campello sobre Abel



Pressão em Abel e necessidade de paciência com a garotada



"Não vejo dessa maneira, acho que é natural que exista uma expectativa grande do torcedor, mas nós estamos num início de um trabalho. E especialmente num início de um trabalho em que nós trouxemos um número enorme de jogadores da base. Tem que ter paciência, é preciso ter perseverança."



Evolução apresentada contra o Botafogo



"Já vejo alguma evolução no trabalho. Achei que o time nessa última partida, apesar de o resultado não ter sido o esperado, entendo que houve uma evolução grande na equipe."



Campello vê críticas comentadas por ano eleitoral



"A gente precisa também tirar desse contexto uma conotação política, que a gente sabe que existe. Por exemplo, eu vi uma faixa no Engenhão escrita "pague o salários". E a gente sabe exatamente quem pagou e quem levou para a faixa estar lá. A gente sabe que tem gente sendo financiada para estar na torcida, para estar espezinhando. Para estar estimulando o torcedor a protestar."



Presidente precisa de calma



"A gente precisa ter muita calma e tranquilidade. Especialmente quem está sentado aqui (cadeira presidencial). Não pode tomar decisões precipitadas e não pode se deixar levar por conta desses movimentos."



Pedido de apoio ao "verdadeiro vascaíno"



