Após não fechar com o Vasco, Jucilei tem contrato rescindido com o São Paulo

Rio - Após não chegar a um acordo com o Vasco, o volante Jucilei teve seu contrato rescindido com o São Paulo. Segundo o Blog do PVC, a saída foi sacramentada em uma reunião na noite da última terça-feira. A expectativa do clube paulista é uma economia de R$ 6 milhões.

Jucilei chegou a ter conversas avançadas com o Cruzmaltino, mas a transferência não foi sacramentada. Em entrevista recente ao O Dia, ele disse que não fechou com o Vasco porque o clube não tinha condições de pagá-lo e que deveriam "lhe agradecer por querer jogar lá."

"Ainda não estava fechado. Esperávamos o aval para fazer os exames médicos. O que aconteceu foi a situação salarial. Não teve nada de problema médico. Eu sou do Rio, de Niterói, e queria jogar no Rio. A questão é que eles (Vasco) não têm condições de pagar o meu salário. O meu salário é alto porque conquistei no campo. Não conquistei isso através de esquema, nem nada. Não tive lesão, nem nada. Os caras não me contrataram porque não têm dinheiro. A verdade é essa. Eu queria jogar no Rio para ficar perto da família. O Vasco tinha que me agradecer porque me disponibilizei a jogar no Vasco. A situação que se encontra o clube hoje, o Vasco tinha que me agradecer", disse o jogador.