Sem oportunidades neste início de temporada, jogador do Vasco desabafa nas redes sociais

Rio - Fora dos planos do Vasco da Gama para neste início de temporada, o lateral-direito Claudio Winck desabafou nas redes sociais. O jogador ex-Sport, que está treinando separado da equipe principal desde o começo de 2020, foi até o Instagram e publicou uma mensagem demonstrando esperança.



"Se a vida fosse fácil eu não nascia chorando. A vida me ensina a cada dia ser um pouco mais forte, a não temer os desafios e a fazer tudo aquilo que está ao alcance dos que não desistem jamais de lutar ... Não é quantas vezes podemos cair e sim quantas vezes somos capazes de levantar. Sei que o processo é árduo mas o final será prazeroso e valera a pena", escreveu Winck.



Na última temporada, o lateral jogou por apenas seis jogos no Vasco. Outro que vive situação parecida é o meia Bruno César, que também não tem sido aproveitado. Ambos devem ter as situações resolvidas até a próxima sexta-feira. O clube também pode reintegrá-los para a sequência do ano.