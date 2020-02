Rio - São Januário voltou a ter problemas em sua iluminação. Por conta da forte chuva que atinge o Rio de Janeiro no fim da tarde desta quarta-feira, parte do estádio ficou sem luz a poucas horas estreia do Cruzmaltino na Copa Sul-Americana, contra o Oriente Petrolero-BOL, marcada para às 21h30. A informação é do jornal "Lance!".

Entorno de São Januário. Será que vão adiar o jogo mais uma vez? #Vasco #SãoJanuário pic.twitter.com/MZRq1BHw0n — Vasco até a morte (@vscateamorte) February 5, 2020 São Januário agora! pic.twitter.com/kgzM4YTSyg — Fabio Azevedo (@fabioazevedotv) February 5, 2020 Além dos problemas com a iluminação, a situação no entorno de São Januário também é preocupante. Circulam nas redes sociais diversos vídeos do entorno que mostram ruas completamente alagadas.

Na última quinta-feira, o Vasco viveu um drama. A partida contra a Cabofriense, pela Taça Guanabara, precisou ser adiada porque o estádio não tinha a iluminação adequada, devido a uma tempestade que caiu naquela noite.