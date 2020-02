Guarín realiza últimos exames no CT antes assinar contrato com o Vasco

Rio - A renovação de Fredy Guarín com o Vasco está muito próxima de se concretizar. De acordo com o 'Globoesporte.com', o meia já foi ao CT do Almirante nesta quinta-feira para realizar os últimos exames antes de assinar o contrato, que está sendo ajustado pelo empresário do jogador, Marcelo Ferreyra.



Segundo o portal, a expectativa é que o atleta seja anunciado até esta sexta-feira. Na última quarta, o jogador esteve em São Januário para acompanhar a partida entre Vasco e Oriente Petrolero, vencida pela equipe carioca por 1 a 0. No camarote, o colombiano foi ovacionado pela torcida vascaína.



Guarín e Vasco estão conversando sobre a possível renovação desde o início do ano. O acordo ainda não havia se concretizado por conta de algumas exigências do jogador, que queria dois anos de vínculo, enquanto o Cruzmaltino só havia proposto um. No ano passado, o meia jogou 12 partidas e marcou três gols.