Contra a Portuguesa, meninos do Vasco têm a última chance no Laboratório de Abel

Rio - Mesmo sem chances de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o Vasco encara a partida deste domingo, contra a Portuguesa de forma decisiva. Como Abel optou por escalar uma equipe totalmente formada por reservas, os jogadores que entrarem em campo, às 16h, no Estadio Elcyr Resende, em Saquarema, terão a última oportunidade de mostrar serviço ao treinador, que pretende usar sua força máxima na Taça Rio.O maior exemplo de que o laboratório de Abel no primeiro turno rendeu frutos foi o volante Andrey. Escalado no time de reservas nos clássicos contra Flamengo e Botafogo, o jogador agradou, foi utilizado contra o Oriente Petrolero (BOL), no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, e parece ter tomado a vaga de Bruno Gomes, uma vez que será poupado hoje enquanto o antigo titular enfrenta a Lusa."Espero ajudar o Vasco de todas as formas e da melhor maneira possível. Independentemente de ser titular ou reserva, vou estar sempre preparado para ajudar."

Quem também vem pedindo passagem no elenco são Juninho e Gabriel Pec. O primeiro, também volante, é visto como uma das grandes apostas do Vasco para o futuro e deve disputar com Andrey uma das vagas de volante no meio campo, uma vez que com a renovação de Guarín, na última sexta-feira, o colombiano certamente será um dos titulares.Já Gabriel Pec terá também nova chance como titular. Habilidoso, ele tem tido boas oportunidades com Abel, tendo atuado nas cinco partidas da equipe no Estadual, seja começando e sendo substituído ou então entrando no decorrer dos jogos. O treinador já declarou gostar do estilo habilidoso do meia.Mas enquanto uns estão tranquilos quanto a nova oportunidade, outros podem ter a última chance de mostrar que podem contar com a confiança de Abel. Revelação da Copa São Paulo de Juniores de 2019, Tiago Reis terá nova oportunidade no ataque. Com a concorrência forte de Marrony, Talles Magno e o recém-chegado argentino Germán Cano, que caiu no gosto da torcida, o centroavante precisa de mostrar serviço, ou então vai ficar bem pra trás na corrida por uma vaga até mesmo no banco de reservas.