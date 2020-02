Eliminado na Taça Guanabara, Vasco inicia sequência decisiva na temporada

Rio - Depois de utilizar a Taça Guanabara como fase de testes, o que resultou numa campanha ruim, ficando de fora das semifinais, o Vasco inicia nesta semana uma sequência de 10 dias decisivos que podem decidir o rumo da equipe no restante da temporada. As partidas contra o Altos (PI), pela Copa do Brasil e Oriente Petrolero (BOL), pela Copa Sul-americana, vale a continuidade nas duas competições e tranquilidade para Abel continuar seu trabalho.



O treinador já sentiu a ira da torcida neste primeiro mês e meio de trabalho, principalmente após as derrotas para Flamengo e Cabofriense. A justificativa para as atuações ruins era a busca por um time ideal, utilizando jogadores vindos da base, com os recém-chegados. No entanto, o período de testes acabou, a partir de quarta-feira não há mais espaço para erros.



Para o primeiro confronto decisivo, contra o Altos, no Piauí, o treinador deve repetir a equipe que enfrentou a Portuguesa, com a entrada de Talles Magno no lugar de Vinicius. Além dele, outros garotos que agradaram o treinador durante o período de testes devem ter mais chances.



"Alguns meninos têm entrado, por exemplo o Juninho, com uma constância até grande, não conseguiu fazer os jogos que faz no treino, mas a qualidade dele é incrível. Hoje entrou o Alexandre, foi muito firme, aquele setor ficou o mais perigoso da Portuguesa no segundo tempo, no primeiro era o contrário. Mas ele também entrou bem. Ribamar tem entrado, ainda tem o Thiago Reis".



A disputa de quarta-feira, pela Copa do Brasil, será confronto único. Empate ou vitória dão a vaga ao Gigante, enquanto a derrota elimina o time precocemente da competição, colocando ainda mais pressão em Abel e na partida contra o Oriente Petrolero, no próximo dia 19.



No ano passado, também pela primeira fase da Copa do Brasil, o Vasco encontrou enormes dificuldades contra a modesta Juazeirense (BA). Depois de sair na frente com um gol de Yan Sasse, a equipe levou a virada e estava sendo eliminada até que um pênalti aos 45 do segundo tempo, convertido por Maxi López salvou a equipe de um enorme vexame. Esse ano, os torcedores esperam uma classificação menos dramática.