Vasco acerta a renovação de contrato com goleiro até 2023

Rio - O Vasco acertou a renovação de contrato do goleiro Lucão nesta segunda-feira. Ele ficará em São Januário até dezembro de 2023. Com Jordi machucado, o jovem é a segunda opção de Abel Braga para o gol vascaíno, atrás apenas de Fernando Miguel. O jogador fez a estreia entre os profissionais no clássico contra o Botafogo, pela penúltima rodada da Taça Guanabara.



- É uma felicidade imensa poder renovar meu contrato com o Vasco. Acho que é o sonho de todo menino estar vestindo essa camisa e estou tendo a oportunidade de prolongar meu contrato e ficar aqui mais quatro anos. Espero retribuir todo o carinho, toda a dedicação e todo o empenho que foi feito para essa renovação e dizer para a torcida que estamos juntos. Saudações vascaínas - disse o goleiro ao site oficial do Vasco.

Natural de Barra Mansa, Lucão é jogador do Vasco desde 2013. Quando entrou em campo no Estádio Nilton Santos, o arqueiro fez história, se tornando o mais jovem a atuar pelo Cruz-Maltino no Século 21. O último atleta da posição a estrear como titular tão jovem havia sido Hélton, em 2000, na estreia no Mundial de Clubes. Na oportunidade, o ídolo vascaíno possuía 21 anos, 7 meses e 19 dias. Lucão estava com 18 anos, 11 meses e 2 dias.



- O jogo contra o Botafogo, que marcou minha estreia como profissional acho que carimbou este contrato. Fico muito feliz em ter feito um bom jogo, mostrado meu valor, que eu queria continuar e trabalhar ainda mais por isso - completou.