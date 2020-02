Funcionários do Vasco fazem paralisação em São Januário por salários atrasados

Rio - A crise financeira do Vasco ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. Funcionários do clube que trabalham na manutenção de São Januário fizeram uma paralisação para exigir uma posição do departamento financeiro quanto aos salários atrasados.

Segundo o site "Globo Esporte", após o almoço, os funcionários não voltaram às atividades até que Anderson Santos, diretor financeiro do Vasco, aparecesse para uma conversa. O dirigente alegou que não conseguiria dar uma previsão de pagamento, mas que existe chances de algumas receitas oriundas de patrocínios da Caixa e da Havan serem liberadas em breve. Após a reunião, de aproximadamente 20 minutos, o grupo retomou as atividades.

O débito do Vasco com seus funcionários varia de acordo com os valores dos salários. Quem ganha até R$ 1,8 mil, ainda não recebeu dezembro, 13º e janeiro. Já quem recebe acima deste valor, além destes vencimentos, ainda tem a folha de novembro em aberta.