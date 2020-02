Abel lamenta chances perdidas, mas valoriza classificação do Vasco: 'Resultado totalmente injusto'

Piauí - Após o empate e classificação do Vasco na Copa do Brasil, Abel Braga valorizou a classificação e o poder de criação de sua equipe. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou as oportunidades criadas nas últimas partidas.



"É o mais importante (a classificação). E o mais importante é que tínhamos conseguido um número bom de ocasiões contra o Petrolero e hoje a criação de jogadas de gol foi um absurdo. Eu prefiro acreditar que, se nós tivéssemos aproveitado as oportunidades que criamos, talvez chegássemos com um pouquinho de soberba lá na Bolívia, onde é um jogo muito complicado", disse.



Abel Braga também ressaltou que o resultado ficou barato para o Altos. O Cruz-Maltino finalizou 25 vezes ao gol, contra apenas sete do adversário.



"Mas o resultado é totalmente injusto. Adversário fez o gol na primeira vez que foi na nossa área. E depois teve outra chance no período de desconto. Acho que a vitória seria justíssima, mas fica o ensinamento", completou Abel Braga.