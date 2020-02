Rio - O nome do técnico Abel Braga, do Vasco, tem sido falado nos bastidores do Santos. De acordo com o "Blog do Menon", o treinador é um dos favoritos para substituir o técnico Jesualdo Ferreira, que está pressionado no comando do Peixe.

O nome de Abel, inclusive, já teria sido lançado aos dirigentes por José Carlos Peres, presidente do Santos, que não está nada satisfeito com o trabalho do português. O nome de Zé Ricardo também é especulado.

No entanto, ainda não há um alvo já definido. Mas a passagem de Jesualdo pelo Peixe pode estar com os dias contados.