Talles Magno deixa hospital e pai afirma: 'Ele está muito bem'

Rio - Atacante do Vasco, Talles Magno deixou o hospital, na Barra da Tijuca, às 10h20 desta quinta-feira. Na última quarta-feira, o atleta sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, durante o Carnaval.

Talles não deu entrevistas, mas seu pai, Carlos Magno afirmou que o jogador está bem e fez questão de agradecer pelas mensagens de carinho dadas pela torcida do Vasco nas redes sociais.

"A cirurgia foi sob controle e agora é questão de recuperação. Ele está muito bem. Está triste porque tudo que ele gosta de fazer e jogar futebol mas em breve vai voltar. Agradecer a torcida do Vasco, que está torcendo por ele. Ele manda um abraço para torcida."