Rio - Martín Benítez foi anunciado como novo reforço do Vasco na última quinta-feira. Antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro, o meia falou com a imprensa argentina e revelou os motivos que o levaram a deixar o Independiente.

"O que me ajudou a tomar a decisão foi o último jogo contra o Fortaleza. Um clube veio me procurar com uma oferta de oito milhões de dólares e priorizei o time porque o que menos alguém quer machucá-lo. Senti que Martín Benítez estava machucando o Independiente. Fiquei muito triste naquele dia com tudo o que estava acumulando", declarou o jogador.

Benítez é o segundo reforço do Vasco para 2020. Antes dele, apenas Germán Cano foi contratado.