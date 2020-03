Jogador do Vasco evolui em tratamento de lesão e pode voltar a defender a equipe

Rio - Sem atuar desde 2018, o zagueiro Breno pode, enfim, voltar a jogar pelo Vasco. De acordo com a 'Bandeirantes', o defensor teve uma grande evolução na lesão do joelho e pode retornar aos gramados em breve. Contudo, o veículo afirma que, apesar da melhora, não existe uma previsão concreta para a reestreia do jogador de 30 anos.



A volta de Breno pode vir em ótima hora para o Vasco que sofre com problemas defensivos. O clube não renovou com Henríquez e não teve sucesso na contratação de Dedé. Atualmente, apenas Leandro Castán tem titularidade confirmada na equipe. Ricardo Graça e Werley são as outras opções do clube carioca para a posição atualmente.



A primeira grande contusão no currículo do jogador ocorreu na temporada 2009/10, quando o zagueiro rompeu o ligamento cruzado do joelho, atuando pelo Colônia-ALE. Na época seguinte, lesionou o menisco, quando atuava pelo Bayern de Munique. A mais grave lesão, no joelho, ocorreu em 2015, quando defendia o São Paulo. Na época, o atleta ficou 327 dias sem jogar.