Benítez é apresentado e recebe a camisa do Vasco do ídolo e auxiliar Ramon

Rio - À espera da regularização, Martín Benítez foi oficialmente apresentado pela 'Vasco TV'. Emprestado pelo Independiente-ARG até dezembro, o apoiador, de 25 anos, é o novo candidato à camisa 10. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o argentino não esconde a ansiedade pela estreia, provavelmente no clássico com o Fluminense, dia 14, no Maracanã.

"Agradeço muito, estou feliz, com muitos sonhos. Espero que seja um grande ano. Temos um grupo unido, os meninos são muito humildes", disse Benítez.

No CT do Almirante, ele recebeu a camisa do Vasco de um especialista na posição: Ramon Menezes. Hoje, aos 47 anos, ele exerce a função de auxiliar-técnico do Vasco, onde entrou para a galeria de ídolos com sete títulos, como o Brasileiro de 1997 e a Libertadores de 1998, e 45 gols marcados.

Com o orçamento limitado, o Vasco contou com a participação ativa de Benítez. Além de abrir mão de uma dívida de U$ 200 mil, cerca de R$ 924 mil, do Independiente, o apoiador repassará parte do salário ao ex-clube para completar a 'indenização'. Afinal, o Cruzmaltino não pôde pagar pelo empréstimo, fato que retardou o desfecho da negociação. No fim do contrato, o clube tem a opção de adquirir 60% dos direitos do camisa 10 por U$ 4 milhões, cerca de R$ 18,480 milhões.