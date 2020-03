Zagueiro entra na Justiça contra o Vasco, pede rescisão e cobra dívida de mais de R$ 2 milhões

Rio - Emprestado ao Goiás, o zagueiro Luiz Gustavo entrou na Justiça contra o Vasco. O jogador pediu a rescisão indireta ao clube e cobrou um valor de R$ 2,4 milhões em supostos atrasados. As informações são do portal "UOL"



De acordo com apuração do site, no primeiro contrato, assinado em 2018, as partes teriam acordado de que a cada dez partidas o salário do jogador seria aumentado em R$ 10 mil. Ao final dele, Luiz Gustavo já teria dobrado seus recebimentos. Neste contrato, o Vasco estaria devendo um mês, mais férias, 13º e só teria depositado dois meses de FGTS.



O jogador tem contrato com o Vasco até o fim de 2020. Ele foi emprestado inicialmente ao Guarani e o Vasco teria se comprometido a pagar cerca de 60% de seu salário, algo que o atleta alega não ter sido cumprido. Posteriormente, Luiz Gustavo foi emprestado novamente ao Goiás e, neste tempo todo, o Vasco só teria pago dois meses, estando devendo novembro, dezembro, 13º, férias e janeiro, além de 14 meses de FGTS.