Com vaias em quase todos os jogos, Vasco não supera deficiências e segue sem vencer na Taça Rio

No último domingo, o Vasco saiu do Raulino de Oliveira com mais um empate na conta e ficou no 0 a 0 com o Volta Redonda. Por isso, ainda não venceu na Taça Rio e sofre para encontrar uma identidade de jogo. Esta partida evidenciou mais uma vez os problemas em fundamentos básicos, como os passes, domínios e tomada de decisão. Com isso, as transições ofensivas e defensivas são deficientes, com muitos espaços. Portanto, dificultando a construção das jogadas. Abel tentou imprimir a filosofia de jogar para frente, mas o que se viu nos últimos jogos foi um Vasco retraído.



Com um elenco parecido com o que tem atualmente, Vanderlei Luxemburgo chegou ao clube com o pensamento de focar na defesa, torná-la segura, e, depois, olhar para o ataque. O treinador admitiu que, já na reta final do Brasileirão, queria testar uma equipe que pudesse propor mais, mas rapidamente viu que não conseguiria manter a solidez atrás com o que tinha à disposição.

"Preocupa a mim, aos jogadores, a direção, o torcedor. Não é o bastante. Teve a saída de alguns jogadores que terminaram o ano passado. O que é normal para a equipe do Vasco é estar bem em todas as competições. O time não está apresentando aquilo que pode e deve. É a grande verdade. Não tem desculpa. Estamos muito abaixo", disse o técnico Abel Braga após a partida.



A próxima partida do Cruz-Maltino será na quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Goiás. Este será o primeiro adversário mais complicado da temporada.



"Tivemos hoje algumas oportunidades bem claras. Uma situação de um jogador ter a bola dominada, com o goleiro, e não fizemos. Está faltando o gol para ter uma tranquilidade maior. É uma média baixa. Não estamos sendo felizes na tomada de decisão e vem a vaia. Chateia todo mundo. Vai ser diferente quando tiver ganhando e convencendo", completou.